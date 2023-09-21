Biden, Zelenskiy görüşmesinde Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyuracak

Görüşmede, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmak için yeni bir askeri yardım paketi açıklanacak.

Zelenskiy, Biden yönetimi döneminde üçüncü kez Beyaz Saray’da

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında, Biden’ın Zelenskiy ile altıncı kez yüz yüze görüşeceğini belirtti. Sullivan, Zelenskiy’nin Biden yönetimi döneminde ikisi savaş sonrası olmak üzere üçüncü kez Beyaz Saray’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Sullivan, görüşmenin, Ukraynalıların karşı operasyonlarında ilerleme kaydettiği önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

Hava savunma yetenekleri içeren yeni askeri yardım paketi

Sullivan, Biden’ın bugün duyuracağı yeni askeri yardım paketinin, Ukrayna için önemli hava savunma yetenekleri içerdiğini bildirdi. Sullivan, “Rusya’nın bu ülkenin altyapısına yönelik saldırılarla insanları ısı ve elektrik gibi ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya çalışacağı zorlu bir kış” öncesinde Ukrayna’nın kendini savunmasına yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, paketin içeriğinde ayrıca Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, topçu mühimmatı ve çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat (DPICM) dahil Ukrayna’nın karşı saldırısına yardımcı olacak silah ve teçhizatı da içereceğini aktardı.

Sullivan, Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS sağlamamaya karar verdiğini ancak gelecek için bu konuyu masadan da kaldırmadığı bilgisini paylaştı.

Polonya’nın tutumu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, ülkesinin artık Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiyle ilgili açıklamasını gördüğünde endişelendiğini söyleyen Sullivan, daha sonra Polonya hükümet yetkililerinin Polonya yapımı obüsler (Howitzer) dahil ekipman tedarikinin devam ettiğini açıklığa kavuşturduklarını gördüğünü söyledi.

Sullivan, Polonya’nın tutumunu tam olarak anlamak için bu ülkeyle istişarelerde bulunacaklarını kaydederek, “Ancak Polonya’nın Ukrayna’nın destekçisi olmaya devam edeceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.