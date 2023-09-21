Biden, Zelenskiy görüşmesinde Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

KAYNAK: AA
Biden, Zelenskiy görüşmesinde Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyuracak

Görüşmede, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmak için yeni bir askeri yardım paketi açıklanacak.

Zelenskiy, Biden yönetimi döneminde üçüncü kez Beyaz Saray’da

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında, Biden’ın Zelenskiy ile altıncı kez yüz yüze görüşeceğini belirtti. Sullivan, Zelenskiy’nin Biden yönetimi döneminde ikisi savaş sonrası olmak üzere üçüncü kez Beyaz Saray’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Sullivan, görüşmenin, Ukraynalıların karşı operasyonlarında ilerleme kaydettiği önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

Hava savunma yetenekleri içeren yeni askeri yardım paketi

Sullivan, Biden’ın bugün duyuracağı yeni askeri yardım paketinin, Ukrayna için önemli hava savunma yetenekleri içerdiğini bildirdi. Sullivan, “Rusya’nın bu ülkenin altyapısına yönelik saldırılarla insanları ısı ve elektrik gibi ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya çalışacağı zorlu bir kış” öncesinde Ukrayna’nın kendini savunmasına yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, paketin içeriğinde ayrıca Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, topçu mühimmatı ve çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat (DPICM) dahil Ukrayna’nın karşı saldırısına yardımcı olacak silah ve teçhizatı da içereceğini aktardı.

Sullivan, Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS sağlamamaya karar verdiğini ancak gelecek için bu konuyu masadan da kaldırmadığı bilgisini paylaştı.

Polonya’nın tutumu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, ülkesinin artık Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiyle ilgili açıklamasını gördüğünde endişelendiğini söyleyen Sullivan, daha sonra Polonya hükümet yetkililerinin Polonya yapımı obüsler (Howitzer) dahil ekipman tedarikinin devam ettiğini açıklığa kavuşturduklarını gördüğünü söyledi.

Sullivan, Polonya’nın tutumunu tam olarak anlamak için bu ülkeyle istişarelerde bulunacaklarını kaydederek, “Ancak Polonya’nın Ukrayna’nın destekçisi olmaya devam edeceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi Güncel
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek Kültür Sanat
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı Güncel
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü Güncel
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt Güncel
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt