Biden’a ‘ateşkes’ protestosu: Apar topar salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi.

KAYNAK: İHA
Biden’a ‘ateşkes’ protestosu: Apar topar salondan çıkarıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi.

Protestocu ise olayın ardından apar topar salondan çıkarıldı.

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü Yaşam
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü
Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu Gündem
Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı Spor
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı
Hüzünlü Sonbahar Yazarlar
Hüzünlü Sonbahar
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu Dünya
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu