Biden’a kilisede Gazze protestosu. Neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.

Kilisede ayağa kalkan göstericiler Gazze'ye atfen "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

Kameralara bir göstericinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun." şeklinde konuşması yansıdı.

Bir başka göstericinin, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." dediği görüldü.

Göstericiler, görevlilerce dışarı çıkarıldıkları sırada da slogan atmaya devam etti.

Salonda kalanlar ise Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulundu.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇIKMASI İÇİN SESSİZCE ÇALIŞIYORUM"

Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Daha sonra konuşmasına devam eden ABD Başkanı, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.