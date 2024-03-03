Biden’dan Gazze’ye ‘destek’. Düzeltmeyi Beyaz Saray yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Biden’dan Gazze’ye ‘destek’. Düzeltmeyi Beyaz Saray yaptı
ABD Başkanı Biden yaptığı hatalarına yenisini ekledi. Biden, Ukrayna ile Gazze’yi karıştırınca Gazze’ye ‘destek’ mesajı vermiş gibi görüntü. Biden’ın hatasını Beyaz Saray düzeltti.

ABD Başkanı Joe Biden, yardım gönderileceğini duyurduğu açıklamasında Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı.

81 yaşındaki Biden, cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'ye havadan insani yardım bırakacaklarını duyurdu ve İsrail'den bölgedeki açlığı durdurması için daha fazlasını yapmalarını istedi.

Biden, konuşmasından iki kez yanlışlıkla yardımın Ukrayna'ya yapılacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri, daha sonra Biden'ın Gazze'den söz ettiğini söyleyerek düzeltme yaptı.

Biden açıklamayı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi konuk ederken yaptı.

Biden, "Gazze'ye akan yardım yeterli olmaya yakın bile değil. Masum insanların ve çocukların hayatları tehlikede. Oraya daha çok yardım girene kadar öylece beklemeyeceğiz. Oraya birkaç tane değil, yüzlerce kamyon sokmalıyız" dedi.

ABD, cumartesi günü ilk kez Gazze'ye havadan yardım yaptı. ABD'nin milyonlarca insanın açıkla karşı karşıya kaldığı Gazze'ye havandan "35 bin öğün gıda" bıraktığı belirtilmişti.

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