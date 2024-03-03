İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü vurguladı.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir El Balah kentindeki konvoyda bulunan kamyona düzenlenen saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “İşgalcilerin yardım konvoylarını hedef almaya devam etmesi, çağdaş tarihte eşi benzeri görülmemiş bir suç ve vahşet düzeyini ifade etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in sistematik açlık uyguladığı ve insani yasaları tamamen hiçe sayarak Gazze Şeridi’ndeki insani felaketi derinleştirdiği vurgulandı.