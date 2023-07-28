Biden'dan iklim değişikliği uyarısı: Varoluşsal tehdit

Beyaz Saray’da konuşan Biden, "Artık kimsenin iklim değişikliğinin etkisini inkar edebileceğini sanmıyorum." dedi. İklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak tanımlayan Biden, Sıcaklıklar, kuraklık, fırtınalar ve yangınlar nedeniyle hava kalitesinin bozulduğunu ve sıcaklıkların hava olaylarına bağlı en büyük ölüm sebebi olduğunu ifade etti.

Biden, işçilerin tehlikeli hava koşullarından korunması için Çalışma Bakanlığından “tehlike uyarısı” yayınlamasını istediğini ve işçilerin tehlikeli koşullardan korunmaması halinde müdahale edeceğini ifade etti.

İnşaat ve tarım gibi yüksek riskli sektörlerde denetimlerin artırılacağını söyleyen Biden, ABD Orman Hizmetlerinin uzun vadede aşırı sıcakların önlenmesi için şehir ve kasabalarda ağaç dikilmesine yardımcı olmak adına 1 milyar dolardan fazla hibe vereceğini duyurdu.

Biden, binaları ısıya dayanıklı yapmak, soğutma merkezleri ve su depolama kapasitesini artırmak için de çalışacaklarını belirterek, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) hava tahminlerini geliştirmek için üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliklerini geliştireceğini söyledi.

Biden, Amerikan halkına da yetkililerin uyarılarını dinlemeleri, evde kalmaları, sıcaklık çarpmasının belirtilerine dikkat etmeleri, klimalı yerlere gitmeleri ve yanlarında su bulundurmaları çağrısında bulundu.

Temmuz ayı insanlık tarihinin en sıcak ayı oldu

ABD’de, özellikle batı yakasını etkisi altına alan tehlikeli sıcaklıklar haftalardır sürüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının insanlık tarihinin en sıcak ayı olduğunu söylemiş, “İklim değişikliği burada ve korkunç. Bu daha başlangıç. Küresel ısınma bitti, küresel kaynama başladı.” uyarısında bulunmuştu.