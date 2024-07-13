Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: "Bu işi bitirmeye kararlıyım"

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi konusunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Müzakerelerin sürdüğünü ve amaçlarının bölgede istikrarı sağlamak olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasında arabuluculuk rolünü üstlendiğini ve çözüm sürecine aktif olarak katkı sağlama niyetini ortaya koyuyor.

Biden ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri hakkında, "Ekibim ilerleme kaydediyor ve bu işi sonuçlandırmaya kararlıyım" dedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması görüşmeleri devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi. Biden, altı hafta önce ateşkesin sağlanması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda kapsamlı bir plan sunduğunu belirtti. "Hâlâ yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular, ancak bu çerçeve artık hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildi" dedi. Ekibinin ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, "Bu işi tamamlamaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.