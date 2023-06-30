Biden'ın konvoyuna yol açmak için polis Getir kuryesini yere düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden’ın konvoyuna yer açmak isteyen polis, Getir kuryesini yere düşürdü. Olay, sosyal medyada tepki topladı.

Biden'ın konvoyuna yol açmak için polis Getir kuryesini yere düşürdü

Editör: Osmancan Erok

ABD Başkanı Joe Biden’ın Manhattan’daki konvoyu sırasında tepki çeken bir olay yaşandı.

New York’ta Joe Biden’in protokol geçişi sırasında polisin yoldan geçenlere dura işareti yaptı.

Herkes geçerken tam GETİR kuryesinin geçeceği sırada polis yine dur işareti yaptı. İşareti geç fark edip yavaşlayan kuryeyi polis eliyle vurarak yere düşürdü.

Polis daha sonra kuryenin yerden kalkmasına yardımcı oldu. Kurye de konvoyun geçmesini bekledi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada “Her olayda mı mevzu Türklere gelir! Her darbeyi mi Türkler yiyip yere düşer!” yorumları yapıldı.

Ayrıca, “Biden'ın saltanatına bundan daha uygun bir imaj yok.” yorumu da geldi.

Olay, sosyal medyada tepki topladı.

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