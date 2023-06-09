Biden’ın oğlunun hayat kadınıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın binlerce özel fotoğrafı sızdırıldı. Fotoğraflarda Biden hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girerken ve uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Biden’ın oğlunun hayat kadınıyla fotoğrafı ortaya çıktı

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için geri sayım yavaş yavaş başlarken, sağcı platform Marco Polo, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 8864 özel fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Hazırlanan ayrı bir internet sitesinde Biden’ın uyuşturucu kullandığı ve hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği anlar görülüyor.

Fotoğraflar, Biden’ın kaybettiği bir dizüstü bilgisayarında kayıtlıydı ve bilgisayarı ele geçirenler bir süredir bu fotoğrafların yayınlanacağına dair açıklamalarda bulunuyordu.

Paylaşılan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma’da çekildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLARIN ÇOĞU BİLGİSAYARDAN ÇIKTI

Fotoğrafların 7032’sinin Hunter’ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasında, 1832’sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken geri kalanlar da ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu kaydedildi.

Hunter Biden’ın avukatları da Kongre’den Marco Polo’nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Biden, Cumhuriyetçilerin Biden ailesine yönelik karalama kampanyası başlattığını dile getirdi.

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