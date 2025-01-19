Biga Kemer Köyü'nde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA

Biga'nın Kemer Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çanakkale'de iddiaya göre bacadan kaynaklı çıkan yangında bir evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde dün akşam saat 22.30 sıralarında Caner Ergin'e ait evde iddiaya göre bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin iki odası zarar gördü. Evde yangın sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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