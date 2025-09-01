Biga peynirleri coğrafi işaret alıyor. Kadınların güçlü hikayesi: Eceköy

Biga Kadın Kooperatifi'nin çatısı altında 2018 yılında kurulan Eceköy Peynirleri, tamamen doğal ve katkı maddesi içermeyen geleneksel üretim yöntemiyle dikkat çekiyor.

Kooperatif Başkanı Asuman Tunca ve Gıda Mühendisi Cahide Çakmak, 2005 yılında unlu mamüllerle başlanan bu yolculuğun, 2011'de açılan kreşle devam ettiğini, 2018 yılında ise Eceköy Peynirleri'nin temelleri atıldığını söylüyor.

Eceköy, doğal ürünlere ve geleneksel üretim yöntemlerine verdiği önemle fark yaratıyor. Burada üretilen peynirlerin hiçbiri katkı maddesi içermiyor, yalnızca geleneksel yöntemlerle üretim yapılıyor.

Sütün yağı alınmadan, şırdan mayası kullanılarak yapılan peynirler tamamen elle üretiliyor. Küçük bir atölyede başlayan üretim, zamanla 7 kişilik bir ekiple devam ediyor. Gıda mühendisi desteğiyle yapılan üretim planlaması ise taleplere göre şekilleniyor.

KADIN İSTİHDAMINA DESREK VE DOĞAL ÜRÜNLER

Eceköy, yalnızca doğal ve katkı maddesi içermeyen peynirler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kadın istihdamına da büyük katkı sağlıyor.

Çakmak ve Tunca'nın Eceköy olarak amaçlarının, kadınları daha fazla üretim sürecine dahil etmek ve üretim tesislerini büyütmek olduğunu vurguluyor. Bu sayede kadınların daha fazla istihdam edilmesini sağlamayı hedefliyorlar.

Eceköy Peynirleri’nin en önemli özelliklerinden bir diğeri de, kullanılan otların doğal olması. Çıbrıka otu ve güve otu gibi özgün baharatlar, peynirin kalitesini artırıyor ve raf ömrünü uzatıyor.

BİGA'NIN ZENGİN KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN PEYNİRLER ÜRETİLİYOR

Biga, çok çeşitli etnik kökenlere sahip bir bölge olarak, bu zengin kültürü üretimlerine de yansıtıyor. Eceköy’de Çerkes peynirinden, sepet peynirine, geleneksel olarak yapılan otlu peynir çeşitlerine kadar pek çok farklı lezzet sunuluyor.

Çıbrıka otlu rulo peynir, farklı içeriği ile lezzet sunan bu ürünlerden sadece biri. Bu peynirin tarifi, Bulgar göçmenlerinin ülkemize getirdiği otlardan oluşuyor ve bu ot Biga’nın dağ köylerinde yetişiyor. Eceköy, yakın zamanda coğrafi işaret almayı hedeflediği çıbrıka otlu peynirle, diğerlerinden ayrılan özel bir ürün sunuyor. Farklı kültürlerin etkisi ile oluşturulan Çıbrıka otlu rulo peynir hikayesiyle ve içeriği ile 12 çeşit peyniri olan Eceköy’de dikkat çekerek öne çıkıyor.

'ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEDİĞİMİZ PEYNİRLERİ ÜRETMEYİZ'

Eceköy Peynirleri, 3.5 yıl süren Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerinin kalitesini artırmış. Bu süreçte, özellikle peynirlerin içerikleri ve üretim yöntemleri üzerine yoğunlaşılmış. Tunca, "Çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir ürünü satmayız, gönlümüz çok rahat," diyerek, ürünlerinin ne kadar güvenilir olduğunu vurguluyor. Ayrıca, bu doğal lezzetleri dünyaya tanıtmayı hedefliyorlar. Tunca, Eceköy olarak Gümüşçay’da ürettikleri peynirleri ile Biga kahvaltısının da tanıtılacağını da sözlerine ekliyor.

Eceköy’de peynirlerinin tamamı, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, doğal içerikler ve geleneksel yöntemlerle sofralarla buluşturuluyor.

Eceköy'ün kadınlar tarafından kurulan bir girişim olarak, sadece doğal ve geleneksel ürünler üretmesiyle değil, aynı zamanda kadınların iş gücüne katılmalarına olanak sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Biga'nın zengin kültürel yapısından beslenen bu kooperatif, kadının gücünü ve doğallığı bir araya getirerek lezzetli, sağlıklı ürünler sunmaya devam ediyor.