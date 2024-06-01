Bihter Behlül ve Adnan yıllar sonra buluştu

‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin unutulmaz karakterleri Bihter, Behlül ve Adnan; yani Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Kenan Doğulu'nun doğum günü kutlamasında bir araya geldiler.

Sosyal medyada paylaşılan bu üçlünün fotoğrafı, büyük ilgi gördü ve gündeme oturdu.

Zamanının en çok konuşulan dizilerinden ‘Aşk-ı Memnu’nun efsanevi üç ismi, yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Kenan Doğulu'nun doğum günü vesilesiyle bir araya gelen üçlünün fotoğrafına, sosyal medya kullanıcıları tarafından pek çok yorum yapıldı.

DİZİNİN KONUSU NEYDİ?

"Aşk-ı Memnu", 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de yayınlanan, romantik ve dram türlerindeki Türk televizyon dizisi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem başrolleri paylaşmakta.

Dizi, final bölümüyle Türk televizyon tarihinin en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak rekor kırmıştır; toplam izleyici grubunda %23.4 ve AB grubunda %27.1 izlenme oranlarına erişmiştir. Kerem Çatay'ın yaratıcısı olduğu dizi, İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve çevrelerindeki hayatı ele alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

"Aşk-ı Memnu", 2008 yılında en popüler ve en çok izlenen dram dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde, izleyicilerin yaklaşık %73.7'sini ekran başına toplamıştı.

İki sezondan oluşan dizi, 24 Haziran 2010'da yayınlanan 79. bölümüyle sona ermişti.

Her yaz sezonunda Kanal D'de tekrarları yayınlanarak popülaritesini koruyan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en çok tekrarı yayınlanan dizilerinden biri haline gelmişti.

Dizi, babasının ölümünün ardından Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu ve eşinin manevi yeğeni Behlül'ün yaşadığı yasak aşkı odak noktasına alır.

Üniversite öğrencisi ve eğlence düşkünü Behlül ile Bihter'in, Adnan Bey ve evdeki diğer bireylerden gizli ilişkisi, diziye dramatik bir boyut kazandırır. Bu ilişki ve yaşanan dramatik olaylar, Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil, Bülent Ziyagil ve diğer karakterlerin hayatlarıyla iç içe geçer.