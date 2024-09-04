BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'dan Resmi ilanlardaki azalma için birlik çağrısı

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda, kurumun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ve basın sektörünü ilgilendiren güncel konular ele alındı.

Erkılınç, yeni teşkilat yapılanması, denetim süreçlerinin hızlandırılması, seçimlere hazırlıklar ve ilan politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ TEŞKİLAT YAPILANMASI VE TASARRUF ÖNLEMLERİ

Genel Müdür Cavit Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun 28 olan şube sayısının 15’e düşürülmesi kararını değerlendirerek, bazı şubelerin diğer illerdeki şubelere bağlanmasının kayıp olarak algılanmaya çalışıldığını ancak iş süreçlerinin hızlanacağını vurguladı. Yeni yapılanma ile işlerin daha profesyonelce yürütüleceğini ve her branştan sorumlu personelin yerinde çözüm üreteceğini belirtti. Şube sayısının azaltılmasıyla hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruflar sağlandığını ifade etti.

Denetim ve İlan Müdürlüklerinin birleşmesi hakkında bilgi veren Erkılınç, bu değişiklikle zamandan önemli ölçüde tasarruf edileceğini ve yayınların daha hızlı çözümler bulabileceğini kaydetti. Denetim raporlarının değerlendirilme sürelerinin 15 gün kısalacağını öngördüklerini belirterek, “Herhangi bir konuya dair değerlendirme uzman arkadaşlar tarafından aynı anda ve yüz yüze yapılacak, çözüm de hızlıca üretilecek” dedi.

2025 yılı başında Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerini belirlemek üzere yapılacak seçimlere de değinen Erkılınç, seçimlerde demokratik kuralların sonuna kadar işletilmesi gerektiğini vurguladı. İlk kez internet haber sitelerini temsilen görev yapacak iki üyenin de süreli yayınların tercihleri ile belirleneceğini ifade etti.

Erkılınç, seçimlerde vaatlerde bulunarak seçimi kazanma hedefinde olanların ileride mahcup olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve “Bu tür söylemler, buradaki tüm üyelerin iradesine ipotek koymaktır” dedi.

“ADEDİ DÜŞEN İLANLAR İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI”

Resmi ilan adetlerinin her geçen yıl düştüğünü ve bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Erkılınç, ilan fiyat tarifesine yapılan zamların etkisinin önümüzdeki yıldan itibaren hissedileceğini belirtti. Gazetelerin asgari satış rakamları ve sayfa sayısının düşürülmesi taleplerinin kamu kurumları tarafından kabul edilmediğini ve bu konunun basın sektöründe bir sorun yarattığını dile getirdi.

Erkılınç, bazı internet haber sitelerinin trafiklerini artırmak için bot satın aldığını ve bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtti. Yeni dönemde trafik sayılarını düşüreceklerini ve bu tür hileli yöntemlerle trafik artıran sitelerin resmi ilan akışını durduracaklarını açıkladı.

Meslek cemiyetlerinin ayrılığa düşmeden birlikte hareket etmesinin önemine değinen Erkılınç, “Birçok meselede olduğu gibi giden ve adedi düşen ilanlar konusunda bu birlikteliğe hayati derecede ihtiyacımız bulunmaktadır” dedi. Ayrıca, “Devlet, basına her halükarda destek vermek zorunda değil” ifadesini kullanarak, basının da kendi sorumluluğunu alması gerektiğini hatırlattı.

Erkılınç, konuşmasını BİK Analitik’in uluslararası akreditasyonu bulunan bağımsız bir denetim firması tarafından kontrol ve denetimlerden başarıyla geçmesiyle elde edilen ISAE 3000 Güvence Denetimi Raporu’na değinerek bitirdi ve sektöre gerçekçi bir bakış açısı getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, sektörün geleceğine dair önemli mesajlarla sona ererken, Basın İlan Kurumu’nun basın sektöründe yenilikçi ve etkin bir rol oynama hedefini sürdürdüğü bir kez daha ortaya kondu.