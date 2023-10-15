Bilal Erdoğan, Süleyman Soylu ve Selçuk Bayraktar Filistin Yürüyüşüne katıldı

Milli İrade Platformu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla ''Büyük Filistin Yürüyüşü'' düzenledi.

Yürüyüşe eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'da katıldı. Yürüyüşe katılanlar Ayasofya'da akşam namazı kıldı.

Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı.

Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ile pankart taşıdı.

Sultanahmet'te gerçekleştirilen yürüyüş için katılımcılar ilk olarak Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergâhında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine sloganlar attı.