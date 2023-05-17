Bilal Erdoğan'ın kayınpederine 'yüksek' karlı ihale

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in şirketi 6 ,4 milyon TL’lik bir ihaleyi daha kaptı.

Bilal Erdoğan'ın kayınpederine 'yüksek' karlı ihale

Birgün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık bir ihale daha aldığı ortaya çıktı.

6 MİLYON 474 BİN TL

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD, 29 Mart’ta, “YHT Hatlarında İhtiyaç Duyulan Makaslarda Makineli Tamirat Yapılması” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye, sadece Uzka İnşaat Şirketi katıldı. Yapılan açıklamaya göre, ihaleyi 6 milyon 474 bin TL’ye Uzka İnşaat aldı.

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YABANCIYA GİTMEDİ

Orhan Uzuner, Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.

İHALE ÜSTÜNE İHALE

Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü’nden 2011 ve 2023 yıllarını kapsayan dönem 13 ayrı ihale aldı. En fazla TCDD’den ihale aldığı belirtilen şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 426 milyon 226 bin TL’yi buluyor.

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