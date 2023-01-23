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Bilal Erdoğan’ın vakfından Taksim’de tekbirli yürüyüş

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki TÜGVA, İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasını Taksim’de protesto etti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:03
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Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki TÜGVA Taksim'de tekbirli yürüyüş yaptı

Bilal Erdoğan’ın vakfından Taksim’de tekbirli yürüyüş
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İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran- Kerim’i yaktı. Paludan'ın yaptığı çirkin eyleme başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı.

TÜGVA’DAN TAKSİM’DE TEKBİRLİ YÜRÜYÜŞ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri ‘tekbir getirip’, sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu’na yürüdü.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Konsolosluk önünde Kuran okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

TÜGVA Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından okunan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler gibi, 81 ilimizde diğer kardeşlerimiz de camilere akın etti. Mukaddes kitabımıza seccadelerimizle birlikte camilerimizde hatimler ve dualar yaptık. Teröristlerin ikinci vatanı olan İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i yaktı. Üstelik bu aşağılıkça saldırıyı İsveçli gazeteci ve İsveç hükümetinin yardımıyla İsveç polisinin önünde gerçekleştirdi. Yetmedi, bu aşağılık saldırının hemen ardından terör örgütü, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine de müsaade edildi.

İsveç makamı bu rezaleti düşünce ve ifade özgürlüğü olarak nitelendirmiştir. Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır. İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar fikrin değil İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar. İstedikleri kadar zorlasınlar, istedikleri kadar taşkınlık ve azgınlık yapsınlar. Onların bu şarlatanlıkları ve tacizleri karşısında susan, sineye çeken Türkiye, artık yoktur. Bu şerefsizce eylemi yapanların ve bunlar karşısında susanların sonu şüphesiz ki ateştir."

YASAK BİR TEK ONLARA YOK

Taksim İstiklal Caddesi’nde uzun yıllardır eylem ya da basın açıklamalarına izin verilmezken; ısrar eden siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşları polisin sert müdahaleleri ile karşılaşıyor.

Eylem, açıklamaların ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki göstererek, açıklamasında "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Salim Ertürk
23.01.2023 10:28
Bilal ne iş yapıyor ve kaç lira kazanıyor? Bu yürüyüşte Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. ve 34. ayetleri de okunmalıydı. İlk seçimi kazanmak için, yaptıklarından biri. Artık gidiyorlar.Silivri?  
 
vatandaş
23.01.2023 10:15
ancak böyle bağırırsınız bakara makara diyenide elçi yaparsınız  
 
0606
23.01.2023 09:21
PRETOSTO EDELİM ama neden tek bir kuruluşa izin var diğerleride yapabilsin?  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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