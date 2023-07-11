Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın kafesinde fiyatlar cep yakıyor

Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nda bulunan kafelerindeki fiyatlar şoke etti. Bir kutu kolanın 90 TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın kafesinde fiyatlar cep yakıyor

Halktv’den Bora Erdin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın sahibi olduğu ‘Çay Saati’nin İstanbul Havalimanı’ndaki şubesindeki fiyatlar dudak uçuklattı.

BİR KUTU KOLA 90 TL

Bir kutu kola 90, şişe su 35, Türk kahvesi ise 75 TL oldu. İstanbul Havalimanı şubesinde 330 ml’lik kola geçen yıl 39 TL’ye satılıyordu. Mayıs ayında ise 69 TL idi. Bugün ise aynı ürünün fiyatı yüzde 130 artışla 90 TL’ye geldi.

BİR PORSİYON ERİŞTE 160 LİRA

Sebzeli noodle (erişte) geçen yıl 59,75 TL’ye satılırken bir yılda yüzde 167,78 artışla 160 liraya geldi. Ürünün mayıs ayındaki fiyatı ise 125 TL’ydi. Aynı ürüne iki ayda gelen zam ise yüzde 28 olarak gerçekleşti. Markanın adını da aldığı çay fiyatlarında da dikkate değer zamlar yapıldı.

Geçen sene 15,75 TL olan ince belli bardaktaki çayın fiyatı 39 TL olurken büyük boy çay 49 TL’den satılmaya başlandı.

Kahvelerin adet fiyatı 105 TL ilen tavuklu sandviç 185 TL.

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