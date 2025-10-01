Bıldırcın avcısına polis tuzağı

Samsun’un Yakakent ilçesinde, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında polis ekipleri dikkat çekici bir operasyona imza attı. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, rutin denetimler sırasında, yasa dışı avcılıkta kullanılan sofistike bir tuzak sistemi tespit etti. Operasyonda, canlı bıldırcın, ses yükseltici teypler, aküler ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin, kafeste tutulan canlı bıldırcını öttürerek sesini teyplerle çevreye yaydığı, böylece yabani bıldırcınları tuzağa çektiği belirlendi. Polis, düzenekle avlanan şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında üç teyp, aküler ve “kılavuz” olarak kullanılan canlı bıldırcın dikkat çekti.

Bu yöntemle, avcıların doğadaki bıldırcınları kolayca tuzağa düşürdüğü anlaşıldı. Operasyonda ele geçirilen canlı bıldırcın ve ses düzenekleri, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi. Şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. Yetkililer, kaçak avcılığın ekosisteme zarar verdiğini vurguladı.