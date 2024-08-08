Bile bile lades deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bile bile lades deyimi ne anlama geliyor?

Bile bile lades deyimi ne anlama gelir? Bile bile lades deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bile bile lades deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin, aldatıldığının veya yanlış yönlendirildiğinin farkında olmasına rağmen buna itiraz etmemesi ve bu durumu gönüllü olarak kabul etmiş gibi davranması.

Bir kişinin bilerek ve isteyerek hatalı veya haksız bir durumu kabullenmesini ve buna karşı çıkmaktan kaçınmasını anlatır. Bu durum, genellikle bir kişinin karşısındakine olan güveni, iyi niyeti veya durumu değiştiremeyeceğine olan inancı nedeniyle gerçekleşir.

BİLE BİLE LADES DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bile bile lades olduk resmen, bu kaldırılabilir bir şey değil"

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