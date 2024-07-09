Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile ne görüştü?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile ne görüştü?

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ne görüştükleri belli oldu

Kültür, sanat ve şehircilik alanlarında yeni projeler ve çalışmalar için il ve ilçe ziyaretleri yapan Başkan Subaşı, bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Subaşı, ziyaretinde İBB'nin Bilecik Belediyesi'ne sağladığı destekler için İmamoğlu'na şükranlarını iletti. Sosyal medya üzerinden ziyareti hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Subaşı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ziyaret ettik.

Belediyelerimiz arasında hayata geçireceğimiz projeler ve çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk ve bir dizi güzel iş birliği için sözleştik. Gösterdikleri misafirperverlik için Ekrem Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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