Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı atölye çalışanlarını ziyaret etti!

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye atölye birimlerindeki çalışanları ziyaret etti.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, çalışmalarda tasarrufun önemine değindi, atılabilecek adımlar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, kullanılan ekipmanları da inceledi.

GERİ DÖNÜŞÜM İLE TASARRUF SAĞLANILMASI

Atölyede yer alan depoları da ziyaret eden Başkan Subaşı, geri dönüşüm ile tasarruf sağlanılması konularında gerekli talimatları verdi.

Ziyaretini sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Subaşı, ‘’Atölyemizde yer alan depolarımızı ziyaret ederek geri dönüşüm ile tasarruf sağlayacağımız ve yeniden değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğimiz malzemeler üzerine kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik.

Şehrimize değer katacak her ürünü ve her çalışmayı titizlikle değerlendiriyor, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için özenle çalışıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

