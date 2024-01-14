Bilecik Belediye Meclisi bu dönem 4. Başkanını seçti

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Semih Şahin'in istifası sonrası Başkan Vekilliğine Bilecik Valiliği yazısı ile İYİ Partili Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya görevlendirilmişti.

Yine Belediye Kanunu gereği Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya bugün Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak meclis üyeleri içinden bir meclis üyesinin 31 Mart yerel seçimlerine kadar Başkanlık görevini asil olarak sürdürecek olan Belediye Başkanının seçimi yapıldı.

Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı dün teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardın grupların aday göstereceği isimler gruplar tarafından başkanlık divanına verildi

CHP grubu son Belediye Başkan Vekili ve 31 Mart seçimlerindeki Belediye Başkan adayları Melek Mızrak Subaşı'nı aday gösterirken AKP grubu Hasan Cinit'i aday gösterdi.

Daha önce bağımsız aday olacağını duyuran Mustafa Sadık Kaya da bağımsız aday oldu.

Yapılan ilk tur oylamada Melek Mızrak Subaşı 11 oy, Hasan Cinit 10 oy ve Mustafa Sadık Kaya da 4 oy aldı.

İlk tur oylamada meclis tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 18 oy alan olmadığından 2. tur oylamaya geçildi.

Yapılan 2. tur oylamada da aynı sonuç çıkınca 3.tur oylamaya geçildi.

Ancak 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya 15 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından AKP adayı Hasan Cinit söz alarak adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Sonrasında 3. tur oylamaya CHP adayı Melek Mızrak Subaşı ve bağımsız aday Mustafa Sadık Kaya ile gidildi.

Yapılan oylama sonucunda AKP ve MHP Belediye Meclis Üyelerinin desteğini alan bağımsız aday Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesinin 31 Mart seçimlerine kadar Belediye Başkanı oldu.

Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oy aldı.

Yapılan seçim öncesi Belddiye Meclisinde Chp'nin 11, AKP'nin 6, MHP' nin 4, İYİ partinin 2, bagımsız olarak da 2 üye bulunuyor.