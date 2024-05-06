Aksaray'da ahır çöktü 50 küçükbaş hayvan öldü

Yeşiltepe beldesinde Sefer Kertel’e ait ahırda meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp birden çöktü. Durumu fark eden Sefer Kertel isimli vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp öldü.

ENKAZ ALTINDA HAYVAN KALMADI

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürüttüklerini Enkaz altında hayvan kalmadığını, ekiplerin çöken damı kaldırdığını ifade etti.