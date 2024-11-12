Bilecik halkı trafiğe isyan ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik halkı trafiğe isyan ediyor

Bilecik'te sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarırken, vatandaşlar, kentin araç yoğunluğundan yaşanmaz bir şehir haline geldiğini söylediler.

Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine çift yönlü sabah başlayan trafik yoğunluğu akşam üzeri iş çıkışında da devam ediyor.

Eskiden sanayi rampası iniş yaşanan araç yoğunluğu artık Hamsu Köprüsü üzerinden üniversite istikametine başlayınca araçlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Araç kuyrukları zaman zaman sanayi rampasından Tepebaşı'na kadar ulaşırken, Tepebaşı mevkiinden de İl Özel İdare kavşağına kadar sürüyor.

Sürücüler bu araç yoğunluğu ve trafik çilesine bir çözüm bulmalarını istiyorlar.

Bilecik halkı trafiğe isyan ediyor

Son Haberler
“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu
“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu
Hz. Süleyman’a ait 1600 yıllık kolye bulundu
Hz. Süleyman’a ait 1600 yıllık kolye bulundu
Kıymadan at, eşek eti çıktı. Dünyaca ünlü viskide yasaklı alkol tespit edildi
Kıymadan at, eşek eti çıktı. Dünyaca ünlü viskide yasaklı alkol tespit edildi
Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı
Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı
Bekir Ünlüataer 16 Kasım’da Zarifi’de
Bekir Ünlüataer 16 Kasım’da Zarifi’de