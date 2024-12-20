Bilecik İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı'dan CHP'ye sert ifadeler

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı, seçimler öncesindeki kısa sürede Bilecik Belediyesini yönettikleri dönemde kendilerinin 57 adet parsel satışı yapmak istedikleri için CHP'nin bu durumu seçim propagandası olarak kullanarak 'Bilecik'i parsel parsel satacaklar' yönünde algı yaparak seçim kampanyası yürüttüklerini anımsattı. Paçacı açıklamasında, “CHP’li belediyenin şehrimizi batırması maalesef 10 ay sürdü” diyerek oldukça sert ifadelerle CHP yönetimi ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yüklendi.

İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP’Lİ BELEDİYE’NİN ALDIĞI KARAR İLE 99 PARSELİN SATIŞINA KARŞI VİCDANINIZ NASIL RAHAT EDECEK CHP YÖNETİMLERİ

Seçim sürecinin sona ermesinin üzerinden 10 ay geçti, Peki ne yapıldı bu 10 aylık süreç içerisinde? Ne yapıldı hatırlatalım; sadece güzelleme. Elle tutulur herhangi bir proje henüz yok, olmadığı gibi 75 günlük süreç içerisinde bu parseller satılmalı ve Bilecik’in hizmeti için kullanılmalı demiştik. Sonuç CHP’nin işin başını anlamadan kitabın ortasından siyaset yapması neticesiyle linç kampanyasına maruz kalmıştık.

"CHP’Lİ BELEDİYENİN ŞEHRİMİZİ BATIRMASI MAALESEF 10 AY SÜRDÜ"

Ne değişti? AVM elden gitti, şimdi de 99 parsel “parsel parsel” satılıyor. CHP’nin kirli siyasetinin günümüze yansıması. 57 parselin satılması yönündeki karara karşı çıkan ve seçim propagandasına dönüştüren zihniyetin asıl emelleri ortaya bir bir çıkmaya başladı. CHP’li belediyenin şehrimizi batırması maalesef 10 ay sürdü. Nasıl mı? Hizmet için ve milletimizin menfaatine olan projelere harcanması gereken 99 parselin satış bedelleri konserlerin giderlerine gidecek. Giden gitti de sonrası ne olacak, satılan taşınmazların sayısı 99 ile mi sınırlı kalacak? Bir şehir nasıl yalnızlığa terk edilirin hazin başlangıcını yaşıyoruz. “Seçim kazanılsın da sonrası çok da önemli değil” diyen zihniyetin bir şehri 10 aylık süreçte nasıl bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Bu süreç maalesef CHP’nin söylemleriyle pratikte yaptıklarının örtüşmediğini gözler önüne sermiştir. Neden mi? Nedeni çok açık. Satılacak olan 99 parselin içinde geleceğimizin teminatı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacak çocuklarımızın vakitlerini en güzel biçimde geçirdikleri parklar ve halı sahalarda satılmaktadır.

Bir şehrin hem geleceği hem de yarınlara bırakacağı miras maalesef mecliste mikrofonu alınca kükreyen lakin, aslında öyle de değilmiş fikrine kapılan ali cengiz oyunlarıyla iş yürütenlerin eline bırakılmıştır. Maalesef diyorum çünkü 10 ay önce sosyal medya hesaplarından Bilecik’in geleceğini sattırmayız diyen kampanyacılar bugün nasıl bir tavır sergileyecek. Milletimizin vicdanına bırakıyorum vicdanına bırakıyorum ki CHP’li belediyenin 10 aylık süreçte bu noktalara gelmesi 4 yıl 2 aylık süreçte neler yapabileceğini görmesi için.