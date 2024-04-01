Bilecik'in Khaleesi'si ipi göğüsledi: Melek Mızrak Subaşı büyük farkla kazandı

Bilecik Belediye Başkanlığı’nı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı.

Subaşı, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49,8’ini alırken, en yakın rakibi olan AKP adayı Mustafa Yaman’ın oy oranı ise yüzde 37,78’de kaldı.

Game of Thrones dizisinde yer alan Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Subaşı, kesin olmayan sonuçlara göre ilan ettiği zaferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Subaşı’nın, “Bilecik’in başkanı” notunu düşerek yaptığı paylaşımda ve ekibi ile sevinçleri ve kutlamaları yer aldı.

BAŞKANLIĞA VEKALET ETMİŞTİ

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Bilecik Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Subaşı, lisans ve yüksek lisans eğitimini de Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi’nde bitirdi.

2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Evli olan Subaşı’nın bir de çocuğu bulunuyor.