Bilecik'te 14 köpeği öldürdüğü iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye veteriner işleri müdürü Nedret Avcı'nın da bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen belediye veteriner işleri müdürü Nedret Avcı, çalışanlar Ali Osman Durmuş, Mina Melisa Köse ve Selçuk İçen çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin hayvan koruma kanunu kapsamındaki ‘kasten hayvan öldürme’ suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceki gün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise hafif yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, köpeklerin ölü bulunduğu Vezirhan bölgesine giden tüm kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) görüntüleri incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla inceleme yapan jandarma ekipleri, Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı aracın köpeklerin ölü bulunduğu alana geldiğini tespit etti. Araca ait GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kayıtlarında yapılan incelemede, aracın köpeklerin ölü olarak bulunduğu alana 22 Kasım'da saat 16.17'de gittiği ve bir süre bu alanda beklediği anlaşıldı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bilecik Belediyesi'nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait güvenlik kamerası incelemesinde de barınak görevlileri tarafından köpeklere aynı gün saat 15.13 sıralarında iğne vurulduğu, sonrasında ise araca yüklendiği tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Bilecik Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli aralarında veteriner müdürü Nedret Avcı'nın da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.