Bilecik'te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Bilecik'te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik Osmaneli'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Selimiye köyü (OSB) Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Bülent Öztürk'un kullandığı otomobil ile Y.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışma sonrası 2 araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile E.E., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine taşındı.
Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen sürücülerden Bülent Öztürk yaşamını kaybetti.

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