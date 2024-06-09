Bilecik'te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Selimiye köyü (OSB) Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Bülent Öztürk'un kullandığı otomobil ile Y.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası 2 araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile E.E., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine taşındı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen sürücülerden Bülent Öztürk yaşamını kaybetti.