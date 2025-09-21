Bilecik’te 77 bin fide toprakla buluşuyor!

Bilecik Belediyesi’nce düzenlenen geleneksel fide dağıtım töreninde, 77 bin 400 fide muhtarlara çiftçiler için dağıtılmak üzere verildi. Geçmiş yıllardan beri çiftçilere ulaştırılan fideler, hem çiftçilere destek oluyor hem de şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bilecik Belediyesi, “Üreticiye Destek, Toprağa Bereket” sloganıyla gerçekleştirdiği fide dağıtımıyla üretime 55 milyon liralık katkı sundu.

“ŞU ANA KADAR 1 MİLYON 900 BİN FİDE DAĞITTIK"

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanında yapılan dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugüne kadar 1 milyon 900 bin fide dağıttıklarını ifade etti.

Çiftçilere destek olmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Subaşı, “Bugün, değerli muhtarlarımızla buluşarak geleneksel fide dağıtımımızı gerçekleştirdik. Marul, brokoli, lahana, ve karnabahardan oluşan 77 bin 400 adet kök fideyi çiftçilerimize dağıttık. Bugüne kadar dağıttığımız yaklaşık 1,9 milyon adet fide ile üretime 55 milyon liralık katkı sağladık. Yerli üretimi büyütmeye, çiftçimizin emeğine değer katmaya devam edeceğiz. Umuyorum bu fideler toprakla buluşur ve çiftçimize bereket ve emeğin karşılığı olarak geri döner” dedi.

Muhtarlar ve çiftçiler, Subaşı’ya teşekkürlerini sundu

Törende konuşan muhtarlar ve çiftçiler, sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Subaşı, toplantıda muhtarları dinleyerek, mahalle ve köy sakinlerinin taleplerini değerlendirdi.

