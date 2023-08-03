Bilecik'te Afgan dehşeti. Birlikte yaşadığı kadının parmaklarını kesti

Bilecik'te bir kadına şiddet ihbarına giden polis, 30 yaşındaki bir kadının Afganistan uyruklu biri tarafından işkenceye maruz kaldığını ve 5 parmağının kesildiğini tespit etti.

KAYNAK: İHA
Bilecik'te Afgan dehşeti. Birlikte yaşadığı kadının parmaklarını kesti

Olay dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu N.N. (26) ile Tacikistan uyruklu F.R. (30) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce N.N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan babası W.N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olmayan şahısların kısa sürede yakalanması büyük takdir topladı.

Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.

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