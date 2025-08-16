Bilecik'te alt yapı güçleniyor

Bayırköy Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Başkan Aykut Dilsiz'in öncülüğünde, titizlik ve özveriyle gerçekleştirildi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapısı güçlü bir Bayırköy için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Sarmaşık ve Fatih Mahallelerimizde tamamlanan kanalizasyon hattı çalışmalarıyla birlikte, vatandaşlarımız artık daha sağlıklı ve güvenli bir altyapıya kavuşmuş oldu. Tüm ekip arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.