Bilecik’te bir araç takla attı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te bir araç takla attı: 2 yaralı

Bilecik'te kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köprülü Kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kavşaktan Bilecik-Osmaneli karayoluna bağlanmaya çalışan 16 AOS 658 plakalı kamyonet sürücüsü Bayram G., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan kamyonet önce orta refüjüne çarparak, karşı şeride geçti. Savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Salim Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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