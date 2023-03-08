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Park halindeki aracın arka camına çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bilecik'te seyir halinde bir anlık dikkatsizlik sonucu park halindeki bir aracın arka camına ok gibi saplanan motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:14
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Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü park halindeki aracın arka camına çarpıp yaralandı

Park halindeki aracın arka camına çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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İHA

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücü Muhammet Tepe aracını direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet solunda park halinde bulunan ticari aracın arka camına saplandı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada park halindeki aracın camı kırılırken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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