Park halindeki aracın arka camına çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İHA

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücü Muhammet Tepe aracını direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet solunda park halinde bulunan ticari aracın arka camına saplandı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada park halindeki aracın camı kırılırken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.