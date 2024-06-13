Bilecik’te CHP buğday fiyatlarını traktör konvoyu ile protesto etti

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik 1. OSB girişi ve Bilecik Akasya Altı mevkisinde toplanan çiftçiler daha sonra bir araya gelerek Bilecik Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi üzerinde konvoy yaparak TMO tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarını traktörlerinin kornalarına basarak protesto ettiler.

Konvoy Tevfikbey Caddesi üzerinde Atatürk Parkı önünde son bulurken, burada CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün birer konuşma yaptılar. İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı konuşmada, “Tam bundan 1 yıl evvel 2023 hasılatını yapmadan evvel Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bir Karış toprak bırakmayın, her tarafı ekin, biz alacağız demedi mi? Aynen böyle söylemedi mi? Çiftçilere böyle demedi mi? Peki ne oldu? Fiyat açıkladı. Açıkladığı fiyatta dedi ki, buğday 8.250 TL dedi. 8.250 TL’den buğday satan var mı? 8.250 TL’den buğday satamadık. TMO 7,5 TL’den aldı. Bununla mı kaldı? Hayır. TMO dedi ki, ÇKS belgesinde ne varsa onu alırım. Hani hepsini alacaktınız. Hani kimseyi mağdur etmeyecektiniz. Ne oldu? 20 ton, 30 ton, 40 ton, 100 ton teslim etmesi gereken çiftçi 10 ton teslim edebildi. Peki 1 TL destek vereceğim dedi. 1 TL desteği ne zaman aldık? 3 ay sonra aldık. 3 ay sonra enflasyonun bu kadar hızlı olduğu bir dönemde 3 ay sonra aldığımız para sakız parası oldu. Yeter dedik, yeter artık. Bu dönem belki son şansımız olacak dedik. E bu dönemde de geldik, durum ortada” dedi.

İl Başkanı Özdemir’in ardından konuşan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, “Emekliden sonra, işçiden sonra şimdide çiftçide tasarruf dönemi başladı. Maalesef ki bu tasarruf devrini yaratan bir ucube tek adam iktidarı yarattı. Çünkü mazota 1 yılda toplam yüzde 105 zam geldi. Gübreye 1 yılda yüzde 40 zam geldi ve zirai ilaçlara 1 yılda yüzde 50 zam geldi. Bu zamlar yapılırken ve bu zamlar gelirken, Türk köylüsünün ve çiftçisinin ürettiği buğdaya ve arpaya maalesef yüzde 12 oranında buğdaya zam yapıldı. Yüzde 12 yani 9.250. Arpaya yüzde 3 zam yapıldı. Oysa Türk köylüsünün çiftçisinin ürettiği sadece buğday maliyeti 11,5 TL iken bugünkü bu tek adam iktidarı buğday fiyatını 9.250 açıkladı. Yani sevgili çiftçilerimiz, köylülerimiz bu iktidardan önceki iktidar yani 2002 yılındaki rahmetli Ecevit iktidarında, sizler 1 ton buğday sattığınızda tam 20 adet küçük altın alıyordunuz. Sevgili hemşerilerim 2002 yılı iktidarında yani bu iktidardan önceki iktidar döneminde 1 ton buğday sattığınızda 20 adet küçük altın alıyordunuz. Şimdi geldiğimiz noktada 1 ton buğday sattığınızda 2 adet küçük altın alıyorsunuz. Yani bu iktidar 20 yılda sizin cebinizden 18 tane küçük altını çalmış durumda” şeklinde konuştu.

Yaşar Tüzün’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen çiftçi Alaattin Erdal TMO’nun sadece AK Partili çiftçilerin buğdaylarını aldığını iddia ederek, “Bende sizler gibi Kurtköy’de çiftçilik yapan bir üretici kardeşinizim. Geçen yıl 8.250 TL açıklanan buğdayımız 8.250 TL’den alınmadı. Hatta çok daha ileri gidildi. Ben 46 yıla yakın devlet memurluğu yapan bir arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak, bilgisayarla her gün internet üzerinden sıra almak için gayret göstermeme rağmen, maalesef ofisten bir türlü sıra almadım. İşin garip tarafı benim çalıştığım kurumumda benim ne kadar güzel bilgisayar bildiğimi arkadaşlarım, iş arkadaşlarım çok iyi bilmelerine rağmen, bendeniz ne telefondan ne de internet üzerinden bilgisayarda ofisten bir türlü sıra alamadım. Yaklaşık 70 ton civarında buğday üretmeme rağmen 16 ton civarında buğday teslim edebildim. Onu da nasıl mı? AK Parti’ye oy çıkan bir köyün muhtarının bizden emekli olan kardeşimiz tarafından, ben sana sıra alırım dedi. 16 ton buğdayıma sıra aldı. Ben bu kadar bilgisayarı kullanamayan bir kardeşiniz noktasına geldim. O da ofis genel müdürüne belirterek, ondan talep ederek sıra aldı. Yani aslında ofise Ak Partinin dışında kimse buğday veremedi. Oraya da buğdayını sadece Ak Partililerin ofise teslim edebildiği kurum haline getirdiler. Biraz önce burada çok güzel bir pankart vardı. Köylü milletin efendisi. Nur içinde yatsın Mustafa Kemal Atatürk’ün o veciz sözünü biz yıllar önce unuttuk. 20 senedir biz kaçıncı sınıf vatandaş olduğumuzu unuttuk. Biz artık memleketin 5. Sınıf vatandaşlarıyız. Türk olmanın zor olduğu, Arap olmak 1. Sınıf vatandaş, Arabistan’ın dışında Afgan olmak 1. Sınıf vatandaş, Sureyelisi şusu busu onlar çok önemli vatandaş. Ama Türk vatandaşları maalesef 5. Sınıf vatandaş olarak hayatımızı devam ettirmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Yapılan traktör konvoyu toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.