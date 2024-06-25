TMO açıkladı. Hesaplara yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
TMO açıkladı. Hesaplara yatırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre geçen 31 Mayıs'a kadar olan hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden hububat alım bedelleriyle ilgili açıklama...TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemeleriyle ilgili duyuru yayınlandı.

Açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi. Türkiye'de Haziran'dan önce hangi hububatların biçiliyor, belli. Buna göre hububat ödemesi hangi dönem alınan ürünleri kapsıyor değerlendirmesi yapıldı. Belli ki önceki dönemden kalan hububat ödemeleriyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

2024 mahsulü hububat alım fiyatları ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti. Buğday ve arpa alım fiyatlarına çiftçiler büyük tepki göstermişti. Ziraat Odalarından yapılan açıklamalarda buğday ve arpa fiyatlarının düşük olduğunu ifade ettiler.

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