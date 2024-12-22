Bilecik’te emekliler “Geçinemiyoruz, artık yeter!” dedi

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

DİSK’e bağlı Emekli-Sen sendikası üyeleri Bilecik’te yaptıkları basın açıklamaları ile emeklilerin sesi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Emekli-Sen Bilecik Şube Başkanı Erkut Akkoy öncülüğünde Atatürk Parkında bir araya gelen sendika üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Necati Yıldırım yaptığı açıklamada, “Açlık sınırındaki hiçbir ücret, hiçbir maaş ya da aylık, emeklilerin yaşamını idame ettirebilmesinde bir kıstas değildir. İnsanın, sadece beslenme ihtiyacını karşılayarak insan onuruna yakışır bir yaşama kavuşamayacağı açıktır. Bizler, emeklilere ısınmayı, ulaşımı, sağlığı, kültürel ve sosyal ihtiyaçları lüks gören bir zihniyete karşı bir aradayız. Buzdolabımızın boş; her seçim dönemi öncesinde, seçim yatırımı olarak önümüze atılan üç kuruşluk müjdelere ise karnımızın tok olduğu bilinsin diye buradayız.

Bizler, Türkiye'nin kalkınması için yıllarını harcamış emeklileriz. Kimimiz işçiydik, madenlerde, petrol ve kimya endüstrilerinde, limanlarda, fabrikalardaydık. Kimimiz memurduk, öğretmendik. Kimimiz tarladaydık. Emeğimizle geçindik. Bizler o zamanlar da yeri geldiğinde greve, yeri geldiğinde haklarımız için sokaklara çıktık. Bugün de, sokaktayız. Haklarımız için, yalnızca kendi haklarımız için değil; gençlerin, çocukların, torunlarımızın hakları için sokaklardayız. Onlar bölerek, ayrıştırarak ve nihayet sefalette eşitleyerek yönetmek istiyorlar. Ancak biz emekliler, birleşe birleşe kazanacağımızı biliyor; bizleri ayrıştırmak isteyenlerin karşısında dayanışmayla, inatla, umutla eşit ve adil bir geleceği kuracağımıza inanıyoruz.

Bu bağlamda bir kez daha haykırıyoruz: Emeklileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkûm edenlere oy yok. Gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkûm edenlere, emeklilerden oy yok.” dedi.

Yıldırım açıklamasının devamında, “Bir kez daha haykırıyoruz: Yaşamak için çalışmak zorunda olmadığımız bir emeklilik istiyoruz! En temel tüketim mallarına dahi ulaşmamızın engellendiği; açlık değil ölüm sınırında bir yaşamı kabul etmiyoruz! Her günümüzün bir yaşam mücadelesi içinde geçmesine neden olan bu kara, köhne düzene karşı ses çıkarıyoruz! Dostlar, bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz: Emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! Emekli aylıklarının enflasyona değil milli gelire endeksli olmasını istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! Emekli ikramiyelerinin yılda iki defa ve en az asgari ücret seviyesinde ödenmesini istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! Emeklilikte intibak yasası çıkarılmasını istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payının koşulsuz şartsız kaldırılmasını istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız! Emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmasını; sendikal hak ve özgürlüklerimizin teslim edilmesini istiyoruz. Vermeyecekler; alacağız!” ifadelerini kullandı.

Sendika üyeleri basın açıklaması boyunca ellerinde "Söyleyecek sözümüz, yaşayacak günümüz var", "Adil, eşit, insanca bir emeklilik istiyoruz", "Sefalete mahkum olmayacağız" yazan pankartlar taşıdı.