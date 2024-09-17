Bilecik’te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

Bilecik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Küplü köyünde evinin bahçesinde kenevir yetiştirildiği tespit edilen şüpheli C.C.Ö. isimli şahıs, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.C.Ö. isimli şüpheliye ait ev ve bahçede yapılan aramada; 9 kök kenevir, 30 gram esrar, 2 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet elektronik sigata, 10 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet patlar tabanca ele geçirildi.

C.C.Ö. isimli şüpheli yakalanırken, 9 kök kenevir ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Bilecik’te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

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