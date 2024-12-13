Bilecik’te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Aranan şahısların yakalanmasına" yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, "Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan bir şahsı tespit etti. 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.