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Bilecik'te 480 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 480 paket kaçak/sahte sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:57
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Bilecik'te kaçak sigara operasyonu: 480 paket ele geçirildi

Bilecik'te 480 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 480 paket kaçak/sahte sigara ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce il genelinde çeşitli yöntemlerle sahte ve kaçak tütün mamulü ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda 480 paket kaçak/sahte sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, Y.Ö. ve A.D. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak, kaçak/sahte sigaralara el konuldu.


(Kaynak: İHA)

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