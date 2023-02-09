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Bilecik'te 61 bin 960 adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:52
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Bilecik'te kaçak sigara operasyonu

Bilecik'te 61 bin 960 adet dolu makaron ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Bilecik'te düzenlenen operasyonda 61 bin 960 adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce çeşitli yöntemlerle sahte ve kaçak tütün mamulü ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda 4 iş yeri,1 depo ve 2 araçta yapılan aramalarda; 61 bin 960 adet dolu makaron, 88 bin 860 adet bandrolsüz boş makaron, 355 adet sökülmüş bandrol, 650 adet kaçak sigara filtresi, 88 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, 7 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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