Bilecik’te Kahramankazan şehitlerimiz için yürüyüş düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Cumhuriyetin 101. Yılı" ve Kahramankazan'da şehit düşün 5 şehidimiz için yürüyüş gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan başlayan yürüyüşe Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul kurum müdürler, askeri ve emniyet personeli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii" (TUSAŞ) tesislerine dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz" dedi.

Yürüyüş, Pazaryeri Şehitliğinde sona ererken, burada İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için okunan duanın ardından etkinlik sona erdi.