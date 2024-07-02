Bilecik'te kaza. 3 yaralı

Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halindeki 16 PU 280 plakalı panelvan araç şoförü Salim K., Kepirker Köyü yol ayrımına gelmeden arabasının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araba ayçiçeği tarlasına uçtu. Meydana gelen kazada şoför ve araç içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.