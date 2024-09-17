Bilecik’te kontrolden çıkan motosiklet duvara çarparak durabildi, sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
Bilecik’te kontrolden çıkan motosiklet duvara çarparak durabildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet duvara çarparak durabilirken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te hareket halinde kontrolünü kaybeden motosiklet duvara çarparak durabilirken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiler kapsamında; Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinden gölet istikametine seyir halindeki 11 AB Z328 plakalı motosikleti sürücü Osmangazi A. bir anda dengesini kaybedince araç kontrolden çıktı, motosiklet duvara çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan motosiklet sürücüsü Osmangazi A., karşı şeritten gelen plakasını alamadığı bir otomobilin sollamaya çıkarak kendi şeridine girdiğini görmesi üzerine çarpmamak için ani fren yaparak savrulduğunu söyledi.

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