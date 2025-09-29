Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Kaynak: İHA
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine girerken olayda faciadan dönüldü.

Kaza, Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Kızılcapınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Y.E. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kedi köpek maması üretimi yapılan bir iş yerine girdi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan A.Ü. yaralanırken faciadan dönüldü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw548279-01.jpg

Son Haberler
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
6 CHP'li daha istifa etti!
6 CHP'li daha istifa etti!
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı