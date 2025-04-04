Bilecik'te korkutan kaza! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bilecik'te korkutan kaza! 2 yaralı

Bilecik'te otomobil kontrolden çıkarak takla atı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sarayçık-Kütahya kara yolunda seyir halinde bulunan 26 NZ 754 plakalı otomobilin sürücüsü Elif. S., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi.

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Yaşanan trafik kazasından araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nuray E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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