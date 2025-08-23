Bilecik'te köy ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı!

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında, Osmaneli ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Osmaneli genelindeki köy ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen sorunları ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. Vali Sözer, yerel yönetimlerin vatandaşlarla en yakın temasta olan birimler olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi adına muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Toplantının sonunda, belirlenen sorunların çözüm sürecinin yakından takip edileceği ve gerekli çalışmaların hızla başlatılacağı ifade edildi.

