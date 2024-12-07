Bilecik'te motosikletler trafikten men edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan trafik denetiminde 114 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 33 araç ve sürücüye toplam 71 bin 279 TL cezai işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan 6 araç trafikten men edildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatları "2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde "Hiç bir vatandaşımızı kaybetmemek" hedefiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve Jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyor Trafik kurallarına uyan sürücülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.