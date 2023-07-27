Bilecik'te otomobil servis minibüsüyle çarpıştı. 11 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsü arasında kaza gerçekleşti. Yaşanan bir otomobilin arkadan çarptığı servis minibüsü devrildi, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü yakınlarında yaşandı. Muhsin İpek yönetimindeki 42 BDF 40 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Samet Akgün’ün kullandığı 11 DT 099 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

Minibüste bulunan işçiler ile sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe yeniden açıldı.