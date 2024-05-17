Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?
Ayşe kadın fasulye fiyatları 100 TL'yi geçince birçok ev hanımı eski usul yöntemlere başvurdu ve kışlık taze fasulye saklamaya başladı. Peki taze fasulye nasıl saklanır?

Taze fasulyenin kışlık olarak saklanması, ev hanımlarının geleneksel yöntemlere başvurmasına neden olmaktadır. Özellikle de fiyatların yükselmesiyle birlikte, kendi taze fasulyelerini saklamak isteyenler için bu yöntemler oldukça önem kazanmaktadır.

PİŞMEMİŞ TAZE FASULYE NASIL SAKLANIR?

  1. İlk olarak taze fasulyeleri bol suyla yıkayın ve kirlerinden arındırın.
  2. Ardından kağıt havlu yardımıyla fasulyeleri güzelce kurulayın.
  3. Fasulyelerin saplarını bıçakla kesin ve varsa kılçıklarını çıkartın.
  4. Fasulyeleri elinizle 2-3 parçaya bölün ve bir kabın içerisinde toplanın.
  5. Çiğ fasulyeleri bir pişirimlik olacak şekilde ayırın ve buzdolabı poşetlerine doldurun.
  6. Poşetin içerisine pipet sokun ve ağzını hava almayacak şekilde düğümleyin.
  7. Pipetin diğer ucuyla poşetin içindeki havayı çekerek vakumlayın.
  8. Hazırladığınız poşetleri buzluğa yerleştirin. Bu poşetleri uzun bir süre saklayabilirsiniz.

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PİŞMİŞ TAZE FASULYE NASIL SAKLANIR?

Fasulyeleri pişirdikten sonra saklamak istiyorsanız, bu adımları uygulayın;

  1. Öncelikle taze fasulyelerin sap kısımlarını kesin ve kılçıklarını ayıklayın.
  2. Fasulyeleri elinizle 2-3 parçaya bölün.
  3. 2 adet domatesin kabuğunu soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.
  4. Geniş bir tencereye doğradığınız domatesleri koyun. Üzerine taze fasulyeleri de ekleyin.
  5. İçerisine bir miktar su ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.
  6. Taze fasulyeleri kısık ateşte ortalama 12 dakika kadar pişirin. Ara sıra tahta kaşıkla karıştırın.
  7. Fasulyeleri tamamen pişirmemeye dikkat edin. Rengi dönmeye başladığında ocaktan alın.
  8. Fasulyeleri oda sıcaklığında bekleterek soğumasını bekleyin.
  9. Pişen fasulyeleri buzdolabı poşetine koyun ve havasını alarak ağzını kapatın.
  10. Ardından 2. buzdolabı poşetine koyun ve yine hava almayacak şekilde kapatarak dondurucuya yerleştirin.
  11. 2 poşete koymak, fasulyelerin buzluktaki kokuları almasını önleyecektir.

Kaynak: Lezzet.com.tr

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