Ukrayna Devlet Başkanı, mahkumların sözleşmeli askerlik için yasayı onayladı

Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı, mahkumların sözleşmeli askerlik için yasayı onayladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cezaevinde bulunan bazı mahkumların gönüllü olarak sözleşmeli askerlik yapmalarına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Parlamento'nun internet sitesinde belirtilene göre, Zelenskiy'in mahkumların silahlı kuvvetlere gönüllü katılımını sağlayan yasayı onayladığı duyuruldu.

Bu yasa, hafif suçlardan mahkum olanların sözleşmeli askerlik yapma şartıyla mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.

Ancak, ağır cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan mahkum olanlar askerlik yapamayacaklar.

Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'in imzaladığı bu yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği tahmin ediliyor.

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